В ДТП на российской трассе погибли пять человек

В Якутии на трассе «Колыма» из-за столкновения двух автомобилей погибли пять человек. Об этом рассказала заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина в своем Telegram-канале.

Изначально сообщалось о двух пострадавших и четверых погибших в ДТП на российской трассе. В результате столкновения два автомобиля Toyota загорелись.

«Число погибших в ДТП в Чурапчинском районе Якутии выросло до пяти. Одна из пострадавших скончалась в реанимации», — написала Балабкина.

Ранее три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области. По данным правоохранителей, владелец BMW допустил столкновение с автомобилем MAN на 530-м километре автодороги М-4 «Дон».