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Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области

В Воронежской области три человека погибли, один пострадал в ДТП с BMW и грузовиком

Фото: Telegram-канал Блокнот

В Новоусманском районе Воронежской области три человека погибли, один ребенок пострадал при столкновении автомобиля BMW с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, владелец BMW допустил столкновение с автомобилем MAN на 530-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель иномарки и два его пассажира (мужчина и женщина) погибли, 5-летняя девочка получила травмы, следует из сообщения.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Накануне в Псковской области при лобовом столкновении двух автомобилей погибли пять человек. «В ДТП погибли четыре человека, в том числе одна женщина, находившаяся в "Ауди", а также водитель "Волги"», — говорится в сообщении МВД. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Марина Совина
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