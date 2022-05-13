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Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве

Вильфанд пообещал аномальное похолодание в Москве до 10 градусов на следующей неделе

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Москву в начале следующей недели придет аномальное похолодание. Ухудшение погоды в столице спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13-14 градусов днем, а во вторник — уже до 10-12 градусов», — пообещал Вильфанд.

Он добавил, что такая температура воздуха на 3-4 градуса ниже климатической нормы. С понедельника, 16 мая, Москва окажется в тылу циклона — из-за этого будет дождливая погода, синоптики прогнозируют атмосферное давление ниже нормы на 8-10 миллиметров ртутного столба.

Глава Гидрометцентра также рассказал россиянам о погоде летом. По его словам, температура воздуха ожидается около или выше нормы. Синоптик подчеркнул, что холодным лето не будет.

Ранее жителей Ямала и Югры предупредили об аномальной жаре с 12 по 16 мая. В двух российских регионах воздух может прогреться до 23 градусов тепла — это на 10 градусов выше климатической нормы, сообщили метеорологи.

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Анастасия Шейкина
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