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69-я параллель

Жителей двух российских регионов предупредили об аномальной жаре

Синоптики спрогнозировали аномальную жару на 10 градусов выше нормы на Ямале и в Югре

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийский (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) придет аномальная жара. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в двух российских регионах с 12 по 16 мая — тогда температура будет превышать климатическую норму на 10 градусов. В Югре днем воздух может прогреться до 23 градусов тепла, возможны кратковременные дожди и грозы.

Метеорологи также прогнозируют до 23 градусов тепла на Ямале, порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. На сайте управления МЧС по ЯНАО уточняется, что аномально жаркая погода ожидается в Красноселькупском и Пуровском районах.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде летом. По его словам, в июне и июле 2022 жителей страны ждет теплая погода с температурой около или выше нормы. Синоптик также спрогнозировал дефицит осадков, подчеркнув, что прогноз является ориентировочным.

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Анастасия Шейкина
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