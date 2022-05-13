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Подмосковных налоговиков заподозрили в получении четырех миллионов рублей

В Подмосковье задержаны двое высокопоставленных налоговика по делу о взятке в 4,5 млн руб.

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки главного инспектора камеральных проверок подмосковной инспекции №22 Федеральной налоговой службы (ИФНС) Михаила Стародубова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На допросе налоговик заявил, что из полученных им 4,5 миллиона рублей большая часть предназначалась для последующей передачи руководству ИФНС. Он сам должен был получить из этой суммы лишь один миллион рублей. Позже был задержан начальник юридического отдела инспекции Григорий Пекарев. Он свою вину не признает.

За взятку налоговики обещали предпринимателю не привлекать его к ответственности за нарушения.

После задержания начата проверка руководства ИФНС.

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Любовь Ширижик
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