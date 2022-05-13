В Госдуме заявили о неизбежности нейтрального статуса Украины

Депутат Чепа заявил, что Украина станет нейтральной самостоятельно или под давлением

Украина приобретет нейтральный статус, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Это будет, она придет к этому самостоятельно, если хватит мужества, либо согласится под давлением обстоятельств Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

В начале спецоперации Украина была готова обрести нейтральный статус, однако потом изменила позицию по этому вопросу под определенным давлением, считает Чепа. «Они стали менять позицию, потому что эти силы настаивают, чтобы они шли до конца. Официальные структуры прекрасно понимают, что это самоубийство, и испытывают двойственное чувство: с одной стороны, есть понимание, что это необходимо, с другой стороны, оказывается давление со стороны тех людей, кто дает деньги, поэтому мы слышим такие вещи», — уточнил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в контактах с Россией заявляет о готовности обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления руководства страны.

В конце марта глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Он также сообщил, что предложения Киева включают в себя отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запрет на нахождение на ее территории иностранных военных баз и войск.

