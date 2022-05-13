Для новых станций метро в Москве выбрали названия

Жители Москвы выбрали названия для 15 новых станций метро

Жители Москвы выбрали для 15 новых станций метро в городе названия. Одними из самых популярных стали наименования «Южный порт», «Кедровая», «Ватутинки». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент в Москве ведут строительство более 40 новых станций метро. В списке названий новых станций оказались «Потапово», «Кедровая», «Южный порт», «Ватутинки», «Гольяново», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская», «Серебряный Бор», «Липовая Роща», «Курьяново», «Звенигородская», «Тюленевская», «Москворечье».

Москвичи голосовали за проектные варианты для станций. Названия должны были отражать исторические топонимы районов, в которых возведут станции.

Названия для новых станций определяли и в июле 2021 года. Тогда в списке оказались «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Тютчевская», «Бачуринская».