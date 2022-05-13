Медведев предрек новые региональные конфликты и эпидемии из-за санкций

Медведев предрек миру новые региональные конфликты и эпидемии из-за санкций против России

Последствиями санкций против России станут новые военные конфликты в нестабильных регионах, а также новые эпидемии. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Возникнут новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков», — написал политик.

Он также предрек активизацию террористов, которые воспользуются противостоянием России и Запада.

Новые эпидемии, по мнению Медведева, будут вызваны отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия.

По словам Медведева, из-за введенных против России санкций миру также может грозить политический, финансовый и продовольственный кризисы.