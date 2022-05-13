Медведев предрек крах старого мира из-за антироссийских санкций

Медведев допустил масштабный продовольственный кризис из-за санкций Запада против России

Из-за введенных против России санкций миру может угрожать политический, финансовый и продовольственный кризис. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев предрек, что из-за санкций крах может ждать и все остальные сферы старого «американоцентричного» мира. Политик порассуждал о том, что в упадок могут прийти существующие отношения в сфере энергетик и международной безопасности.

Свою запись в блоге зампред Совбеза назвал «не прогнозом» и приурочил к так называемому дню неприятностей, пятнице 13-го числа. При этом Медведев отметил, что мир ждут и позитивные процессы.

Будет создана новая архитектура безопасности, в которой де факто, а потом и де юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа «Порядка, основанного на правилах» и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности России

Ранее Дмитрий Медведев в блоге заявил, что случае прямого конфликта России и стран НАТО существует риск ядерной войны.

В своем Telegram-канале зампред Совбеза регулярно делает резонансные публикации об отношениях России и Запада, в частности НАТО. На его блог подписаны почти 300 тысяч человек, а число просмотров у записей превышает миллион.