«Газпрому» ограничили возможность покупать российский газ

«Ъ»: санкции закрыли для «Газпрома» возможность покупать газ с проекта «Ямал СПГ»

Российские санкции против западных компаний, связанных с поставками газа, могут оказать негативное влияние на деятельность крупнейших российских газовых корпораций «Газпрома» и «Новатэка». Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Под ограничения, в частности, попало бывшее подразделение «Газпрома» GM&T Singapore. Из-за этого для компании закрыта возможность закупать до 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ», который развивает «Новатэк», для дальнейшей отправки индийской компании Gail.

А санкции в отношении Gazprom Global LNG угрожают продаже «Газпромом» до миллиона тонн СПГ в год с проекта «Сахалин-2». Работа через указанных трейдеров запрещена, так как, по условиям санкций, в их адрес нельзя передавать продукцию или сырье. Источник издания утверждает, что понимания, как в дальнейшем реализовывать объемы газа, пока нет.

В материале не исключается, что авторы документа просто не подумали, что он повредит интересам «Газпрома» и «Новатэка», так как их основная цель заключалась в другом. Санкции должны были стать ответом на недружественные действия со стороны западных стран. Под них попали Gazprom Germania GmbH и ее структуры, управление над которыми взял регулятор Германии, а также Europol Gaz, где польской PGNiG принадлежит 51,18 процента. В Польше ранее ввели санкции против «Газпрома» и «Новатэка».

Эти действия выглядят как начало введения эмбарго на поставки газа в Евросоюз, ведь с момента их введения газопровод Ямал — Европа окончательно перестал использоваться. До последнего времени топливо по нему могло поставляться в Германию.

В результате из активных мощностей для поставок в Европу у «Газпрома» остаются «Северный поток», украинская газотранспортная система, одна из точек входа которой заблокирована, а также «Турецкий поток», одна ветка которого обслуживает европейских потребителей. Как отметила Мария Белова из Vygon Consulting, физически нынешняя ситуация не означает резкого сокращения поставок, но возможностей для увеличения продаж не осталось.

