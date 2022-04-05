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Экономика

Бывшая «дочка» «Газпрома» прокомментировала попадание под госуправление Германии

Gazprom Energy сообщила, что нет негативных последствий от попадания под госуправление ФРГ

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Британская Gazprom Energy сообщила, что передача Gazprom Germania GmbH (GPG) под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ (BNetzA) не несет негативных финансовых или иных последствий, передает РИА Новости.

Агентство с 4 апреля управляет Gazprom Germania, из которой ранее вышел российский «Газпром». В Gazprom Energy пояснили, что попадание под госконтроль бывшей «дочки» «Газпрома» делает Германию фактическим владельцем GPG и всех ее дочерних компаний, включая материнскую компанию Gazprom Marketing & Trading (GM&T).

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Первая информация о проблемах в дочерних компаниях российского поставщика Gazprom Germania и Wingas появилась 29 марта. Тогда стало известно, что у них прошли обыски. 31 марта «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах. Сначала Еврокомиссия не комментировала, а потом подтвердила, что 29 марта, в немецких газовых компаниях проведены обыски.

Также издание Handelsblatt сообщило что Министерство экономики Германии разрабатывает план экспроприации и национализации дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Не исключают временной национализации «дочки» «Газпрома» и британские власти.

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Платон Щукин
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