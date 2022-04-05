Бывшая «дочка» «Газпрома» прокомментировала попадание под госуправление Германии

Gazprom Energy сообщила, что нет негативных последствий от попадания под госуправление ФРГ

Британская Gazprom Energy сообщила, что передача Gazprom Germania GmbH (GPG) под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ (BNetzA) не несет негативных финансовых или иных последствий, передает РИА Новости.

Агентство с 4 апреля управляет Gazprom Germania, из которой ранее вышел российский «Газпром». В Gazprom Energy пояснили, что попадание под госконтроль бывшей «дочки» «Газпрома» делает Германию фактическим владельцем GPG и всех ее дочерних компаний, включая материнскую компанию Gazprom Marketing & Trading (GM&T).

Первая информация о проблемах в дочерних компаниях российского поставщика Gazprom Germania и Wingas появилась 29 марта. Тогда стало известно, что у них прошли обыски. 31 марта «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах. Сначала Еврокомиссия не комментировала, а потом подтвердила, что 29 марта, в немецких газовых компаниях проведены обыски.

Также издание Handelsblatt сообщило что Министерство экономики Германии разрабатывает план экспроприации и национализации дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Не исключают временной национализации «дочки» «Газпрома» и британские власти.