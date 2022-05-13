Россияне стали чаще брать ипотечные каникулы

НБКИ: россияне стали чаще оформлять кредитные каникулы в апреле 2022 года

В апреле 2022 года банки одобрили более 6 тысяч реструктуризаций ипотечных кредитов. О том, что россияне стали чаще оформлять кредитные каникулы, сообщает РБК со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество ипотечных каникул выросло с марта 2022 года, когда заемщикам оформили отсрочку по 1,2 тысячи ссуд. В июне 2020 года в пандемию коронавируса показатель достиг 4 тысяч, а позже не превышал 2,5 тысячи.

Эксперты объяснили подобную динамику несколькими причинами. «Санкционное давление, в том числе приостановка деятельности отдельных компаний или уход с российского рынка крупных иностранных игроков, затрагивает более высокооплачиваемые слои населения, которые при стабильном доходе могли позволить себе иметь крупные долговые обязательства, такие как ипотека», — заявили в агентстве «Эксперт РА».

В бюро кредитных историй «Эквифакс» предположили, что в последующие месяцы россияне не будут чаще обращаться за реструктуризацией кредита, так как в марте-апреле 2022 года не было роста просроченной задолженности.

Ранее специалисты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что в апреле 2022 года на первичном рынке недвижимости в Московском регионе почти в два раза снизился спрос — показатель достиг минимума с лета 2020 года. В регионе было подписано 9,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ).