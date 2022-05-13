Командир иностранного батальона рассказал о потерях на Украине

Командир «Нормандской бригады» сообщил о больших потерях на Украине среди новобранцев

Командир «Нормандской бригады» с позывным Хрульф, принимающий участие в конфликте на Украине, рассказал о значительных потерях среди новобранцев. Интервью с ним опубликовало издание Radio Canada, на это обратил внимание журналист Александр Коц.

Хрульф отказался раскрывать свою личность и местонахождение, однако сообщил, что является ветераном вооруженных сил Канады и прибыл на Украину в начале российской спецоперации. Собеседник издания подчеркнул, что его батальон состоит не из наемников, а из добровольцев, приехавших из Канады, США и Европы, и подчиняются они непосредственно Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По его словам, то, чем они живут уже два месяца, — ад на земле. «Когда русские появляются, они бомбардируют нас всем, что у них есть. Удивительно, что я до сих пор не потерял ни одного человек», — сообщил Хрульф, уточнив, что среди новобранцев фиксируется множество потерь.

Командир также сообщил, что несмотря на поддержку западных стран, ощущается нехватка снаряжения для бойцов-добровольцев. «Приоритет за украинской армией, а мы берем то, что осталось», — объяснил он. Хрульф пожаловался, что в итоге бригада вынуждена обеспечивать себя самостоятельно за счет продажи сувенирной продукции, однако средств не хватает на покупку техники.

Хрульф также сообщил, что «Нормандская бригада» на Украине надолго, даже если конфликт «захлебнется». «Я останусь, пока мы будем полезны, но после двух-трех лет войны передам эстафету», — заключил он.