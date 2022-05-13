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В МВД раскрыли криминальное прошлое «смотрящего» за Верхней Салдой Лиса

Осужденный «смотрящий» за Верхней Салдой Лис более 20 лет провел в местах лишения свободы

Кадр: Свердловский областной суд / YouTube

В МВД Свердловской области раскрыли криминальное прошлое «смотрящего» за городом Верхняя Салда криминального авторитета по прозвищу Лис, настоящее имя — Владимир Кузнецов; мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Подробности «Ленте.ру» в пятницу, 13 мая, сообщил представитель МВД области Валерий Горелых.

По его данным, впервые фигурант преступил закон в 1987 году, но после этого еще шесть раз привлекался к уголовной ответственности. В общей сложности он провел за решеткой более 20 лет за разбой, вымогательство, хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Отбывая сроки в местах лишения свободы, Лис активно поддерживал связи с другими осужденными, получил представление об иерархии и сложившейся в преступном мире системе подчиненности между лицами, входящими в криминальную среду, а также познакомился с правилами и традициями воровской субкультуры.

Титул так называемого «смотрящего» за городами Верхняя Салда и Нижняя Салда единомышленники присвоили подозреваемому в 2009 году, когда он доказал свою приверженность преступной идеологии. Лис выполнял организационно-распорядительные функции, такие как управление фондом взаимопомощи, он же «общак», координация своевременного пополнения преступной кассы, а также решение конфликтных и спорных ситуаций между другими представителями уголовно-преступной среды. Благодаря вышеперечисленному авторитет контролировал различные направления деятельности криминальных структур в Верхней Салде и обеспечивал их существование.

Ранее сообщалось, что по мнению суда житель Екатеринбурга Владимир Кузнецов является «смотрящим» за Верхней Салдой. Ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч рублей. За обвинительный вердикт проголосовали семеро присяжных из восьми.

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Леонид Микуляк
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