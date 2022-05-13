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«Смотрящего» за Верхней Салдой посадили на десять лет

Суд приговорил к 10 годам «смотрящего» за Верхней Салдой после вердикта присяжных

Фото: Свердловский областной суд / YouTube

Свердловский областной суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает E1.ru.

Суд установил, что житель Екатеринбурга Владимир Кузнецов является «смотрящим» за Верхней Салдой, и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч рублей.

В ходе прений сторон прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил подсудимому 12 лет колонии. Он напомнил, что Кузнецов ранее неоднократно судим, был наделен криминальным статусом и контролировал деятельность преступных структур.

29 апреля присяжные посчитали доказанным, что с 2009 года Кузнецов был «смотрящим» за городом Верхняя Салда, пользовался авторитетом среди заключенных, пропагандировал воровские идеи, а также отвечал за общак. Присяжные решили, что Кузнецов не заслуживает снисхождения. За обвинительный вердикт проголосовали семеро заседателей из восьми.

Подсудимый заявлял о своей невиновности и утверждал, что ведет честную жизнь на обычной работе.

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Любовь Ширижик
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