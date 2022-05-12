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«Смотрящего» за Верхней Салдой потребовали посадить на 12 лет

Прокурор запросил 12 лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей «смотрящему» за Верхней Салдой
Владимир Кузнецов

Владимир Кузнецов. Кадр: «Патрульный участок»

В Свердловском областном суде в ходе прений сторон прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил 12 лет колонии мужчине за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор считает, что представитель криминального мира должен отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а также потребовал его оштрафовать на 500 тысяч рублей. Гособвинитель напомнил, что подсудимый был ранее неоднократно судим, наделен статусом «смотрящего» за одним из городов региона, что позволяет ему контролировать деятельность криминальных структур.

Речь идет о жителе Екатеринбурга Владимире Кузнецове, которого 29 апреля присяжные признали виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Они посчитали доказанным, что с 2009 года Кузнецов был «смотрящим» за городом Верхняя Салда, пользовался авторитетом среди заключенных, пропагандировал воровские идеи, а также отвечал за общак. Присяжные решили, что Кузнецов не заслуживает снисхождения. За обвинительный вердикт проголосовали семеро заседателей из восьми.

Кузнецов заявляет о своей невиновности и утверждает, что ведет честную жизнь на обычной работе.

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Любовь Ширижик
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