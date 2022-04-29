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Присяжные вынесли обвинительный вердикт «смотрящему» за Верхней Салдой

Присяжные признали жителя Екатеринбурга виновным по «антиворовской» статье

Кадр: УРА.РУ

В Свердловском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт фигуранту уголовного дела, возбужденного по «антиворовской» статье. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Подсудимый Владимир Кузнецов признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, подпадающего под действие статьи 210.1 УК РФ.

Коллегия присяжных посчитала доказанным, что с 2009 года проживающий в Екатеринбурге Кузнецов был «смотрящим» за городом Верхняя Салда, пользовался авторитетом среди заключенных, пропагандировал воровские идеи, а также отвечал за общак.

Присяжные решили, что Кузнецов не заслуживает снисхождения. За обвинительный вердикт проголосовали семеро заседателей из восьми. 12 мая участники процесса обсудят последствия вердикта, окончательный приговор фигуранту дела огласит суд.

Кузнецов заявляет о своей невиновности и утверждает, что ведет честную жизнь на обычной работе, уточняет издание Ura.ru. По данным прокуратуры, он ранее был дважды судим.

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Любовь Ширижик
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