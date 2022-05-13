Полиция Одессы начала изымать у жителей спутниковые тарелки

У одесситов начали изымать оборудование, способное принимать российские телеканалы

Полиция Одессы совместно с бойцами территориальной обороны начала изымать у местных жителей оборудование, способное принимать российские телеканалы. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства в российских силовых структурах объяснил, что, изымая спутниковые тарелки, власти борются с альтернативным мнением и пытаются снизить напряженность у населения, которое недовольно действиями властей и ухудшением условий жизни. При этом, добавил он, в городе также продолжается поиск и задержание пророссийски настроенных граждан.

4 мая бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что южным городам не место в составе Украины, так как, по его мнению, они всегда тяготели к России. Экс-депутат считает, что будущее южных регионов заключается в экономической и политической интеграции с Россией, а киевский режим уже не сможет вернуть под свой контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса, предположил политик.