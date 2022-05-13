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Певица Келли Осборн рассказала о беременности

Британская певица Келли Осборн сообщила о беременности

Фото: @kellyosbourne

Британская певица Келли Осборн и ее возлюбленный, диджей и клавишник Slipknot Сид Уилсон, готовятся стать родителями. Об этом 37-летняя исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Для Келли, дочери Оззи и Шэрон Осборн, это первая беременность. Артистка поведала, что радостно ожидает появление ребенка, а также объяснила, почему перестала выходить в свет и вести активную творческую деятельность в последнее время.

«Я знаю, что была очень тихой эти месяцы, поэтому я решила рассказать вам почему, Я на седьмом небе от счастья и могу объявить, что скоро стану мамой. Я в восторге», — поделилась певица, сопроводив новость снимками УЗИ.

С осени прошлого года звезда состоит в отношениях с диджеем и клавишником Slipknot Сидом Уилсоном. До этого артисты являлись близкими друзьями на протяжении 23 лет.

Ранее дочь Оззи и Шэрон Осборн страдала от алкогольной и наркотической зависимости, а также проходила лечение в реабилитационных центрах в 2004, 2005 и 2006 годах.

В конце марта супруга американского актера Алека Болдуина Хилария сообщила о том, что он станет отцом в восьмой раз.

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Анастасия Астахова
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