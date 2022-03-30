63-летний американский актер Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

Американский актер Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз. Об этом сообщила жена артиста Хилария на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Супруга 63-летнего актера ждет седьмого ребенка. В настоящее время у пары шестеро детей: Кармен, Мария, Рафаэль, Леонардо, Ромео и Эдуардо. Также у Болдуина есть дочь Айрленд от первого брака.

«После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас есть захватывающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Baldwinito», — написала Хилария.

Ранее Болдуин поддержал комика Криса Рока после конфликта стендапера с Уиллом Смитом. Актер встал на защиту Рока, который был ведущим «Оскара», и удивился, что продюсеры мероприятия не позаботились о нем. «Но я люблю тебя, Крис Рок. И мне жаль, что "Оскар" превратился в шоу Джерри Спрингера», — написал Twitter.