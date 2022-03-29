Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Алек Болдуин поддержал Криса Рока после конфликта с Уиллом Смитом

Актер Алек Болдуин встал на защиту ведущего «Оскара» Криса Рока

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский актер Алек Болдуин поддержал комика Криса Рока. После конфликта стендапера с Уиллом Смитом он высказался о ситуации в своем Twitter-аккаунте.

Болдуин встал на защиту Рока, который был ведущим «Оскара», и удивился, что продюсеры мероприятия не позаботились о нем. «Но я люблю тебя, Крис Рок. И мне жаль, что "Оскар" превратился в шоу Джерри Спрингера», — написал он.

Причиной конфликта во время церемонии награждения Американской киноакадемии стала шутка Криса Рока «об удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Шоумен сравнил ее с героиней актрисы Деми Мур из фильма «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул Року, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

После инцидента Рок отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед комиком и сказал, что ему стыдно за свои действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Комментарии отключены
Последние новости
Кремль ответил на сообщения об отравлении Абрамовича
Никита Михалков назвал предателями покинувших Россию звезд
Ростуризм назвал альтернативу черноморским курортам
Стало известно об оставшихся без машин из-за снегопада в Москве людях
Посол Латвии рассказал о высылке части дипломатов республики из России
В Минэкономразвития оценили идею международных расчетов в криптовалюте
В МВД Чехии рассказали о выдаче специальных виз беженцам с Украины
Полиция Лондона приготовилась выписать 20 штрафов за вечеринку на Даунинг-стрит
Схватка женщин с вором в российской парикмахерской попала на видео
В Кремле прокомментировали призыв депутата бомбить Азербайджан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.