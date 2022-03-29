Алек Болдуин поддержал Криса Рока после конфликта с Уиллом Смитом

Актер Алек Болдуин встал на защиту ведущего «Оскара» Криса Рока

Американский актер Алек Болдуин поддержал комика Криса Рока. После конфликта стендапера с Уиллом Смитом он высказался о ситуации в своем Twitter-аккаунте.

Болдуин встал на защиту Рока, который был ведущим «Оскара», и удивился, что продюсеры мероприятия не позаботились о нем. «Но я люблю тебя, Крис Рок. И мне жаль, что "Оскар" превратился в шоу Джерри Спрингера», — написал он.

Причиной конфликта во время церемонии награждения Американской киноакадемии стала шутка Криса Рока «об удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Шоумен сравнил ее с героиней актрисы Деми Мур из фильма «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул Року, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

После инцидента Рок отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед комиком и сказал, что ему стыдно за свои действия.