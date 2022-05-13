Россиянам назвали опасность модных диет и детокса

Врач Харитонов заявил, что кетодиеты, монодиеты и детоксы могут подорвать здоровье

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов предостерег россиян от советов популярных диетологов и назвал опасности модных диет. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам Харитонова, бездумное следование диетам может подорвать здоровье. Так, заявляет он, нельзя резко ограничивать жиры, поскольку они способствуют опорожнению желчного пузыря. Кетодиета с доминированием жиров и минимумом углеводов, продолжает Харитонов, может повысить уровень холестерина, в связи с чем увеличится риск атеросклероза.

Могут быть вредны и монодиеты, уверен врач. «Супермодные диеты могут приносить визуальный эффект, но впоследствии отражаться на организме в целом не лучшим образом: вы ведь лишаете организм важных питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Мгновенно последствия не проявятся, но здоровья вам такие диеты точно не добавят», — говорит он. Аналогичный вред могут нанести детоксы продолжительностью более пяти дней, добавил специалист.

Критически врач отнесся и к сыроедению. «Взрослый человек, конечно, может вести себя как угодно. Но когда детей подсаживают на сыроедение… Когда в пищу используют только термические необработанные продукты — орехи, грибы, растительную пищу. Очень жестко ограничен рацион, риски дефицитов высокие», — предупредил он.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова объяснила необходимость пить кофе только после еды. По ее словам, употребление его за завтраком может нарушить процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище.