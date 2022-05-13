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Любитель математики разбогател на 38 миллионов рублей благодаря числу Пи

UPI: число Пи помогло бармену выиграть в лотерею

Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / Globallookpress.com

Любитель математики из американского города Роли, штат Северная Каролина, сорвал джекпот в лотерею благодаря числу Пи. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

64-летний бармен Джонатан Руби, который любит математику, приобрел лотерейный билет за один доллар (65 рублей) и вписал в него последовательность, с которой начинается число Пи: 3, 14, 15, 31 и 41.

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В результате мужчина стал одним из трех победителей и разбогател на 578,8 тысячи долларов (38 миллионов рублей). Он пояснил, что число Пи, которое помогло ему выиграть, регулярно появляется в его жизни. «Я постоянно видел это число, поэтому карма подсказала мне использовать его», — сказал мужчина.

Американец уточнил, что число 314 было даже в адресе, по которому он жил в детстве.

После уплаты налогов размер выигрыша составил 137 тысяч долларов (8,9 миллиона рублей). Мужчина планирует оплатить счета, а оставшиеся деньги отложить на пенсию.

Ранее сообщалось, что житель американского города Корнелиус, штат Северная Каролина, сорвал джекпот в лотерею и стал миллионером благодаря печенью с предсказанием. В попавшемся американцу предсказании были указаны числа.

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Алиса Дмитриева
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