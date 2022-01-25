Мужчина стал миллионером благодаря печенью с предсказанием

Житель американского города Корнелиус, штат Северная Каролина, сорвал джекпот в лотерею и стал миллионером благодаря печенью с предсказанием. Об этом сообщает Insider.

60-летний отставной военный ветеринар Габриэль Фьерро получил печенье с предсказанием, когда обедал с женой в ресторане в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, куда они ездили каждую неделю.

В попавшемся американцу предсказании были указаны числа. Мужчина решил вписать их в лотерейный билет. Он сделал заказ на билет онлайн за два доллара (155 рублей) и добавил опцию умножения выигрыша за один доллар (77 рублей).

В результате розыгрыша с вписанными американцем числами совпали все пять выпавших шариков, и мужчина выиграл миллион долларов (77,7 миллиона рублей). Благодаря опции умножения выигрыша, общая сумма приза составила четыре миллиона долларов (311 миллионов рублей).

Победитель, который 32 года отслужил в армии и получил инвалидность как ветеран боевых действий, подчеркнул, что выигрыш ошеломил его. Увидев сообщение о выигрыше, жена американца предположила, что это розыгрыш или мошенничество.

Фьерро забрал приз. Большую часть полученных денег американец планирует инвестировать.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @someonefromthe80s по имени Аманда рассказала об изменившем ее жизнь совету из печенья с предсказанием, которое гласило: «Вы будете очень успешны в бизнесе». Женщина открыла магазин с декором для праздников на портале по продаже изделий ручной работы Etsy и разбогатела.