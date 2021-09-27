Женщина прислушалась к печенью с предсказанием и разбогатела

Пользовательница TikTok под ником @someonefromthe80s по имени Аманда рассказала об изменившем ее жизнь совету из печенья с предсказанием. Она поделилась видео, в котором рассказала, как последовала рекомендации и смогла добиться успеха.

По словам 35-летней женщины, пять лет назад она лишилась работы и вынуждена была признать себя банкротом. Муж решил поддержать ее и принес на ужин еду из китайского ресторана. В подарок к заказу положили печенье с предсказанием, послание гласило: «Вы будете очень успешны в бизнесе».

Предсказанием оказалось вещим: Аманда прислушалась к нему и через четыре месяца разбогатела. Она открыла магазин с декором для праздников на портале по продаже изделий ручной работы Etsy. Со временем муж женщины ушел с работы и начал помогать ей с развитием бизнеса. Сейчас бизнес оценивается в 12 миллионов долларов (871,3 миллиона рублей).

Пользователи оставили около 450 комментариев под видео. «Иногда нам нужно получать подсказки от Вселенной! Горжусь вами и вашим успехом», — написал один из них. Другой добавил: «Буду считать, что это видео — знак для меня, чтобы я перестал бояться начать что-то новое».

Ранее сообщалось, что житель американского округа Ли, штат Флорида, прислушался к предсказанию в печенье и сорвал джекпот. Интуиция его не подвела: благодаря числам из печенья он разбогател на 500 тысяч долларов (36,3 миллиона рублей).