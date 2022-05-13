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В Совфеде предупредили мир о последствиях антироссийских санкций

Сенатор Климов заявил, что санкции против РФ демонстрируют конец американоцентричной эпохи
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Санкции Запада против России демонстрируют закат американоцентричной эпохи. Об их последствиях предупредил заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов, пишут «Известия».

По словам сенатора, проведение Россией спецоперации на Украине выявило многие вещи. Так, например, оно показало, что с каждым днем проамериканский мир становится слабее, но агрессивнее. В настоящее время наблюдается его закат, и этот процесс наносит серьезный ущерб всему миру, уточнил Климов.

«Сколько было сделано за последние полвека для того, чтобы защитить окружающую среду путем перехода на более щадящие технологии производства энергии? Сегодня из-за того, что они (страны Запада. — прим. "Ленты.ру") организовали хаос на энергетических рынках, происходит возвращение к технологиям, от которых отказались несколько десятилетий назад», — подчеркнул политик.

Он добавил, что санкции против России влекут за собой надвигающийся глобальный голод и закат промышленно-производственной базы Европы.

Ранее Климов заявил о риске объявления войны России при вступлении Финляндии в НАТО. По словам парламентария, США в течение восьми лет упорно занимались изменением общественного мнения по отношению к России в Финляндии.

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Сергей Истомин
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