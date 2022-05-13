Не знавшая о беременности воспитательница внезапно родила в спальне

Daily Mail: жительница Англии приняла внезапные роды за менструальную боль

18-летняя жительница Англии Найоми Томас, не знавшая о беременности, внезапно родила на кровати в спальне. Как сообщает Daily Mail, роженица приняла боль во время родов за менструальную боль.

Томас рассказала, что не подозревала о скором пополнении, поскольку у нее не было никаких симптомов на протяжении всей беременности. Она ежедневно принимала противозачаточные средства, и у нее не прекращались месячные. Британка лишь заметила, что прибавила в весе, но совсем немного.

Накануне родов Томас, подрабатывавшая воспитательницей в детском саду, почувствовала сильную боль в животе. Она списала ее на месячные, приняла обезболивающее и продолжила работать. Однако на следующее утро британка почувствовала себя очень плохо и не могла встать с кровати. Томас вновь приняла обезболивающее, однако это не помогало. Вскоре у нее начался жар и отошли воды.

«У меня было сильное желание тужиться, а затем я почувствовала облегчение и подумала: "О, отлично, боль ушла". Однако потом я обернулась и поняла: "Боже мой, у меня родился ребенок"», — рассказала она.

Прибывшие на место родов врачи отвезли мать с ребенком в больницу. Медики сообщили, что Томас была на 38-й или 39-й неделе беременности и, предположительно, рожала более 12 часов. Они объяснили роженице, что плацента была спереди, а не сзади, поэтому каждый раз, когда плод пинался, она этого не чувствовала, так как он попадал в плаценту, а не в живот.

Томас назвала новорожденную Талией. Девочка растет обычным и здоровым ребенком.

Ранее жительница Лондона рассказала, что почувствовала сильную боль в животе и вместе с матерью поехала в больницу. В ожидании приема она отлучилась в туалет и решила, что попросит врача срочно принять ее, но тут заметила в унитазе новорожденного ребенка.