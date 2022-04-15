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Не знавшая о беременности женщина неожиданно родила в туалете больницы

Metro: в Лондоне не знавшая о беременности 23-летняя британка неожиданно родила в туалете

Фото: Unsplash

Жительница Лондона, не знавшая о своей беременности, неожиданно для себя родила сына в туалете больницы. Об этом сообщает Metro.

23-летняя Лален Малик рассказала, что в конце марта почувствовала сильную боль в животе и вместе с матерью поехала в больницу. В ожидании приема она отлучилась в туалет. В этот момент, по ее словам, боль стала невыносимой. Женщина решила, что попросит врача срочно принять ее, но тут заметила в унитазе новорожденного ребенка.

«Мой разум был пуст. Меня положили в другую палату, и я плакала, и мама плакала. Это был полный шок и травма для нас обеих. Мне казалось, что моя жизнь в опасности», — вспоминает Малик. Медикам удалось спасти ее сына, которого она назвала Ибрагимом.

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Родив, Малик позвонила мужу, который находился за границей. Он был в шоке, когда узнал, что внезапно стал отцом.

Женщина призналась, что чувствовала, что с ее организмом что-то происходит, и несколько раз обращалась к врачу с жалобами на одышку и лишний вес. В итоге она сдала кровь на анализ и прекратила прием противозачаточных таблеток. По данным клиники, анализ оказался неточным из-за ошибки в процедуре получения результата. Малик предложили сдать кровь повторно через три-шесть месяцев, но она родила раньше.

Новоиспеченная мать не планировала заводить детей, пока не закончит обучение в магистратуре. По ее словам, если бы она знала, что беременна, то как следует подготовилась бы к появлению малыша. Малик взяла краткосрочный академический отпуск по уходу за ребенком и планирует в ближайшее время вернуться в университет.

Ранее сообщалось, что не заметившая собственной беременности жительница Ливерпуля Рэйчел Фогарти внезапно родила в отделении неотложной помощи. По словам Фогарти, накануне родов ей пришлось пораньше уйти с работы из-за резкой боли.

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Евгения Черкасова
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