В Челябинске пройдет выставка-дегустация легенд советской парфюмерии

В Челябинском музее изобразительных искусств пройдет выставка-дегустация «Хронология чувств», посвященная легендам советской парфюмерии и косметики. Об этом сообщается на портале «Культура.рф».

Экспозиция раскроет историю культуры 1917-1990-х годов. На выставке будут представлены рекламная атрибутика советских парфюмерных фабрик, упаковки флаконов из стекла, хрусталя, фарфора, бижутерии, этикеток.

Зрители смогут послушать и «продегустировать» ароматы не только известных парфюмерных фабрик Советского Союза «Новой зари», «Северного сияния», «Дзинтарс», «Алых парусов», «Уральских самоцветов», но и менее знакомых широкому кругу, таких как «Красная гвоздика», «Аромат», «Иверия», «Крымская роза», «Гюльшан», «Сувенир».

Ранее сообщалось, что музей имени Врубеля в Омске выпустил свой парфюм. В основе композиции нота розы, туда также добавлены черный перец и ладан, ставший данью религиозной теме в творчестве художника. Духи создала парфюмер из Пермского края Виола Новоселова, основываясь на плафонах Врубеля с изображением цветов «Розы и орхидеи», «Хризантемы», «Желтые розы». Художник создал их в 1894 году для особняка на Поварской улице в Москве.