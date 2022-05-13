США осудили поведение полиции Израиля во время похорон палестинской журналистки

Axios: США осудили действия израильской полиции во время похорон палестинской журналистки

США осудили поведение полиции Израиля во время похорон убитой палестинской журналистки телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле. По информации портала Axios, в связи с этими событиями Вашингтон выразил Израилю протест.

Как пишет издание со ссылкой на неназванных американских и израильских должностных лиц, в администрации президента США Джо Байдена «испытывают гнев и разочарование» по данному поводу. Иные подробности портал не приводит.

11 мая израильские солдаты застрелили журналистку, репортера телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан на территории Палестины во время медиаосвещения рейда Армии обороны Израиля в лагере беженцев в Дженине. Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в голову, после чего скончалась.

Во время похорон журналистки израильские силовики с дубинками стали задерживать участников процессии. Пострадали в том числе и те, кто нес гроб. О количестве задержанных не сообщалось.