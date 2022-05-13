Великобритания потратит миллионы на ядерное возрождение

Великобритания потратит 120 миллионов фунтов для нового фонда развития ядерной энергетики

Великобритания потратит 120 миллионов фунтов стерлингов (146,4 миллиона долларов) для развития ядерной энергетики. Соединенное Королевство стремится сделать атомную энергию основной в британской энергетической структуре. О финансировании сообщило правительство страны.

Государство открывает фонд для поддержки новых разработок в области ядерной энергетики и стимулирования конкуренции в отрасли. С помощью некоммерческой организации правительство сможет утвердить проект по созданию восьми новых реакторов к 2030 году. Фонд также направлен на привлечение частных инвестиций в проекты строительства атомных станций, включая малые модульные реакторы по всей стране.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании Квази Квартенг заявил, что новый фонд поспособствует продвижению плана правительства по возрождению британской ядерной энергетики. Аналитики агентства Bloomberg считают, что размер фонда недостаточен для реализации амбиций государства. Проект Sizewell C компании Electricite de France на побережье Британии будет стоить около 20 миллиардов фунтов стерлингов (24,4 миллиарда долларов), из которых Лондон обязался выделить 1,7 миллиарда (2 миллиарда долларов).

В прошлом месяце премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон пообещал построить восемь атомных электростанций в рамках правительственной стратегии по повышению энергетической безопасности. Государство задумало увеличить выработку электроэнергии с помощью АЭС более чем в три раза. Этот показатель намерены поднять с 7 до 24 гигаватт к 2050 году.

Согласно новому плану Джонсона, через 30 лет ядерная энергия будет обеспечивать 25 процентов электроэнергии Великобритании. Попытки ренессанса атомной промышленности предпринимаются не впервые — страна пытается воплотить план в жизнь начиная с 1980-х годов.