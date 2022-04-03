Британия задумала построить новые АЭС

Министр Квартенг сообщил о планах Великобритании построить шесть или семь АЭС к 2050 году

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг в интервью The Telegraph сообщил о планах Великобритании построить шесть или семь атомных электростанций (АЭС) к 2050 году. Такая цель поставлена в рамках расширения энергетической независимости страны на фоне санкций против России.

«В том, что касается энергетики, приходится думать на 30, и даже 40 лет вперед. Если мы перенесемся в 2050 год, то это будет мир, в котором мы в Британии располагаем шестью или семью площадками. Этого не произойдет в ближайшие два года, но это определенно то, к чему мы можем стремиться», — подчеркнул Квартенг.

Издание утверждает, что в рамках новой стратегии энергетической безопасности страны, которую обнародуют 7 апреля, правительству рекомендуется поддержать строительство минимум двух новых крупных АЭС к 2030 году. Информатор в правительстве предположил, что «к концу этого десятилетия атомная энергетика определенно будет занимать видное место в британской энергетической структуре».

Премьер-министр страны Борис Джонсон и Квартенг задумали увеличить более чем в три раза выработку в Британии электроэнергии с помощью АЭС. Этот показатель намерены поднять с 7 до 24 гигаватт к 2050 году.

Ранее представитель Джонсона заявил об отказе Великобритании платить за голубое топливо из России в рублях. Британское правительство поддерживает связь с компаниями, на которые способны повлиять новые требования России.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе расчетов за поставки газа в недружественные страны в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро.