Казахстан запретит вывоз сахара на полгода

Казахстан на полгода запретит вывозить из страны белый сахар и тростниковый сахар-сырец

Казахстан на полгода запретит вывозить из страны белый сахар и тростниковый сахар-сырец. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, передает РИА Новости.

Согласно документу, приказ вводится в действие по прошествии 10 календарных дней с момента его опубликования, то есть с 23 мая. Отмечается, что Министерство сельского хозяйства проинформирует Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

В январе Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животных и продуктов животноводства из Казахстана в связи со вспышкой ящура. В список были включены сырое мясо, мясопродукция, молоко и молочная продукция, шерсть, волосы, кишечное сырье, шкуры и кожи, корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения.