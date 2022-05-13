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Казахстан запретит вывоз сахара на полгода

Казахстан на полгода запретит вывозить из страны белый сахар и тростниковый сахар-сырец

Фото: Faran Raufi / Unsplash

Казахстан на полгода запретит вывозить из страны белый сахар и тростниковый сахар-сырец. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, передает РИА Новости.

Согласно документу, приказ вводится в действие по прошествии 10 календарных дней с момента его опубликования, то есть с 23 мая. Отмечается, что Министерство сельского хозяйства проинформирует Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

В январе Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животных и продуктов животноводства из Казахстана в связи со вспышкой ящура. В список были включены сырое мясо, мясопродукция, молоко и молочная продукция, шерсть, волосы, кишечное сырье, шкуры и кожи, корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения.

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Марина Совина
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