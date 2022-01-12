Россия запретила ввоз мяса и скота из Казахстана

Россельхознадзор с 12 января ввел запрет на ввоз животных и продуктов животноводства из Казахстана в связи со вспышкой ящура. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства сообщает ТАСС. Возможные сроки действия ограничений не указаны.

Меры коснутся восприимчивых к ящуру животных, в том числе животных-компаньонов, диких, цирковых и зоопарковых животных. В список запрещенных к ввозу на территорию России товаров включены сырое мясо, мясопродукция, молоко и молочная продукция, шерсть, волосы, кишечное сырье, шкуры и кожи, корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения.

Помимо этого, исключен импорт оборудования для содержания и убоя скота, бывшее в употреблении на территории Казахстана. Для животных, восприимчивых к ящуру, также исключен транзит.

В понедельник, 10 января, запрет на ввоз восприимчивого к ящуру рогатого скота и продукции животноводства с территории Оренбургской области и Казахстана ввели в Самарской области. В сообщении регионального правительства указывалось, что отдельные случаи заболевания регистрировались на территории России.

Проблемы с мясом из Казахстана возникли на фоне беспрецедентной нестабильности в стране. Массовые протесты привели к отставке правительства и ряда высокопоставленных силовиков. Властям республики пришлось обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для помощи собственным полиции и армии.

Сроки ввода миротворческой миссии не указывались. Однако накануне, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что уже с 13 января начнется вывод иностранных войск. По его мнению, обстановку в стране удалось взять под контроль.