Россиянин на Mercedes насмерть сбил пешехода, пересел на Porsche и скрылся

В Красногорске водитель Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода и скрылся на Porsche

Россиянин на Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода в подмосковном Красногорске, после чего пересел на Porsche Carrera и скрылся в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным издания, тело сбитого 22-летнего Шохруха Музакбарова было обнаружено возле пешеходного перехода на Новорижском шоссе в районе села Николо-Урюпино. Водитель не стал оказывать ему помощь и уехал с места ДТП.

Брошенный автомобиль Porsche позже обнаружили в Малом Левшинском переулке в Москве.

Ранее в Томской области полицейский насмерть сбил двух 16-летних девочек и скрылся. Медицинское освидетельствование показало, что виновник аварии был пьян.