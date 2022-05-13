В Шереметьево экстренно сел самолет с отказавшими тормозами

В Шереметьево самолет Boeing-737 совершил аварийную посадку из-за отказавших тормозов

В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку пассажирский лайнер Boeing-737, летевший из Москвы в Волгоград. Об этом сообщают «Известия».

Пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за отказа тормозной системы, уточняет издание. Посадка прошла успешно, после приземления признаков возгорания не обнаружено.

10 апреля сообщалось, что летевший из Москвы в Ереван самолет Sukhoi Superjet вернулся в аэропорт Жуковский из-за сработавшего датчика отказа тормозной системы. Тогда посадка лайнера прошла в штатном режиме.