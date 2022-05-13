Невеста украла одежду у родственницы за попытку перещеголять ее на свадьбе

Пользовательница Reddit украла платье у сводной сестры накануне свадьбы

Девушка устроила фотосессию в платье, которое украла у сводной сестры накануне своей свадьбы, и нарвалась на критику пользователей сети. Своей историей она поделилась на портале Reddit.

Пользовательница призналась, что она открыто выражает ненависть к мачехе, поэтому ее отношения с дочерью отца от первого брака достаточно сложные. Автор поста рассказала, как родственница хотела испортить ее свадьбу и надеть белое платье. Свой выбор она мотивировала тем, что беременна, и это единственная одежда по размеру.

Невесту возмутила попытка сводной сестры перещеголять ее. «Моя мать пригрозила отцу, что если падчерица не передумает, то их браку конец», — отметила девушка. По этой причине мужчина был вынужден украсть платье из дома собственной дочери, чтобы та не пришла в нем на торжество.

После свадьбы автор публикации предложила вернуть владелице ее наряд, однако родственница ответила отказом. «Она сообщила, что родит через несколько дней, поэтому платье ей больше не понадобится», — уточнила героиня материала.

Узнав об этом, юзерша присвоила вещь себе и сфотографировалась в нем, чем обозлила дочь отца. «Я беременна, а это платье такое красивое и дорогое — вряд ли я себе когда-нибудь смогу позволить себе купить такое же. Сестра сказала, что я повела себя отвратительно и не имела права надевать его», — пояснила она.

Пользователей сети возмутило поведение блогерши, о чем они принялись писать под опубликованной историей. «У вас вся семья странная, особенно ты», «Звучит как история 13-летней девочки», «Украсть платье? Вы серьезно?», «Моя семилетняя племянница и то умнее», — высказывались комментаторы.

В апреле мать жениха тайно надела платье его невесты на свою вечеринку. Будущая свекровь девушки узнала о своей беременности и заметила, что ее наряды стали ей малы. По этой причине она решила позаимствовать что-то из вещей невестки и случайно взяла ее свадебное платье. Потенциальная жена сына рассердилась, увидев фото с праздника в соцсетях, и устроила скандал.