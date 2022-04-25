Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Мать жениха тайно надела свадебное платье его невесты на свою вечеринку

Мать жениха надела платье невесты сына на вечеринку и попалась ей на глаза в соцсетях

Фото: Romain Dancre / Unsplash

Мать жениха тайно надела свадебное платье его невесты на свою вечеринку и попалась ей на глаза, опубликовав снимки с праздника в соцсетях. О случившемся пользовательница сети рассказала на портале Reddit.

Виновница торжества сообщила, что они с женихом ждут ребенка и по этой причине запланировали скромную свадьбу без лишних затрат. Невеста выбрала макси-платье с декором из бисера стоимостью 300 долларов (приблизительно 22,3 тысячи рублей), которое, по ее словам, было вечерним, но мало походило на традиционный подвенечный наряд.

В то же время будущая свекровь девушки удивила семью новостью о своей беременности, хотя ранее думала, что больше не может иметь детей. Затем женщина попросила у потенциальной жены сына одолжить ей один из своих нарядов для вечеринки в честь будущего ребенка, так как ее одежда стала ей мала. «Я согласилась, после чего увидела в соцсетях, что она развлекается именно в моем свадебном платье! Я была шокирована и очень зла. Со слезами на глазах я позвонила ей, но она не взяла трубку», — написала юзерша, отметив, что мать ее жениха могла выбрать любой другой предмет гардероба.

Материалы по теме:
Замкнутый круг Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Замкнутый кругКак самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
30 января 2020
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019

Придя домой, юзерша стала кричать на женщину и угрожала разрезать ее свадебное платье, а та в ответ назвала ее сумасшедшей. «Ее муж пытался нас успокоить, но я продолжала скандалить. Почему ей хватило времени и денег устроить дорогостоящую вечеринку, а купить себе платье — нет?» — заключила девушка.

Размещенная публикация набрала более 360 комментариев. «Она сумасшедшая, если считает нормальным надевать чье-то свадебное платье», «Вы обе ведете себя так, будто вам по пять лет», «Твоя свекровь неправа, но и ты повела себя слишком грубо», «Мне кажется, любая девушка вышла бы из себя, узнав о таком», — писали под постом пользователи.

Ранее в апреле подружка невесты отказалась худеть ради заранее подготовленного для нее платья и устроила скандал. Девушка набрала вес за период карантина и потребовала наряд большего размера. Кроме того, она уточнила, что все расходы должна компенсировать невеста, иначе она не придет на свадьбу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине
Народная милиция ДНР раскрыла потери потери ВСУ за сутки
Депутат Милонов стал ведущим шоу о геях на YouTube
В ходе спецоперации заметили стелс-танк
В Южной Осетии назвали дату второго тура президентских выборов
Блогерша пять лет носила одно и то же платье на вечеринки и удивила подписчиков
Швеция получила гарантии безопасности от Запада на время решения вопроса о НАТО
Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве
В тубдиспансере россиянин убил соседа по палате во время ссоры
Врач связал боль в пупке со смертельно опасным заболеванием
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.