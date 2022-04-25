Мать жениха надела платье невесты сына на вечеринку и попалась ей на глаза в соцсетях

Мать жениха тайно надела свадебное платье его невесты на свою вечеринку и попалась ей на глаза, опубликовав снимки с праздника в соцсетях. О случившемся пользовательница сети рассказала на портале Reddit.

Виновница торжества сообщила, что они с женихом ждут ребенка и по этой причине запланировали скромную свадьбу без лишних затрат. Невеста выбрала макси-платье с декором из бисера стоимостью 300 долларов (приблизительно 22,3 тысячи рублей), которое, по ее словам, было вечерним, но мало походило на традиционный подвенечный наряд.

В то же время будущая свекровь девушки удивила семью новостью о своей беременности, хотя ранее думала, что больше не может иметь детей. Затем женщина попросила у потенциальной жены сына одолжить ей один из своих нарядов для вечеринки в честь будущего ребенка, так как ее одежда стала ей мала. «Я согласилась, после чего увидела в соцсетях, что она развлекается именно в моем свадебном платье! Я была шокирована и очень зла. Со слезами на глазах я позвонила ей, но она не взяла трубку», — написала юзерша, отметив, что мать ее жениха могла выбрать любой другой предмет гардероба.

Придя домой, юзерша стала кричать на женщину и угрожала разрезать ее свадебное платье, а та в ответ назвала ее сумасшедшей. «Ее муж пытался нас успокоить, но я продолжала скандалить. Почему ей хватило времени и денег устроить дорогостоящую вечеринку, а купить себе платье — нет?» — заключила девушка.

Размещенная публикация набрала более 360 комментариев. «Она сумасшедшая, если считает нормальным надевать чье-то свадебное платье», «Вы обе ведете себя так, будто вам по пять лет», «Твоя свекровь неправа, но и ты повела себя слишком грубо», «Мне кажется, любая девушка вышла бы из себя, узнав о таком», — писали под постом пользователи.

Ранее в апреле подружка невесты отказалась худеть ради заранее подготовленного для нее платья и устроила скандал. Девушка набрала вес за период карантина и потребовала наряд большего размера. Кроме того, она уточнила, что все расходы должна компенсировать невеста, иначе она не придет на свадьбу.