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Медведев заявил об испытаниях вакцины от коронавируса центра «Сколково»

Медведев заявил, что созданная центром «Сколково» вакцина от COVID-19 проходит испытания

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вакцина от коронавируса, которую разработал центр «Сколково», на данный момент проходит клинические испытания. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале исследований вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. По его словам, препарат был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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Никита Абрамов
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