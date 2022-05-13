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Российские депутаты пожаловались главе ВГТРК на Владимира Соловьева

«Ъ»: свердловские депутаты пожаловались главе ВГТРК Добродееву на ведущего Соловьева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутаты заксобрания Свердловской области обратились к главе ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой оценить действия телеведущего Владимира Соловьева, который публично поспорил с губернатором региона. Об этом «Коммерсанту» сообщили несколько подписавших жалобу парламентариев.

По их данным, в письме подчеркивается, что Свердловская область — единственный регион России, на гербе которого есть слова «опорный край державы». Также в тексте указано, что многие достойные жители Среднего Урала работают во благо земляков и всей страны.

«Парламентарии полагают, что высказывания телеведущего Владимира Соловьева бросают тень на регион, а неуместная полемика, которую журналист ведет с уральцами, приводит только к разобщению общества», — указано в материале.

Отмечается, что председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, которая принимала участие в составлении обращения, запретила делиться им со СМИ.

Спор между ведущим ВГТРК и свердловскими властями, о котором идет речь, разразился в конце апреля. В эфире программы «Соловьев Live» во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым ведущий заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей».

Губернатор региона Евгений Куйвашев впоследствии призвал Соловьева «следить за языком». Глава области допустил, что многие жители города захотят встретиться с журналистом, чтобы ответить на необоснованные обвинения. После этого Соловьев окрестил Куйвашева губернатором в законе и губернаторам на понтах.

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Варвара Кошечкина
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