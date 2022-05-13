МИД призвал россиян отказаться от поездок в Великобританию из-за проблем с визами

МИД призвал российских туристов воздержаться от поездок в Великобританию, а также отказаться от попыток оформить британские визы. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в ведомстве призвали воздержаться от путешествий в европейскую страну из-за возможных трудностей с получением визы и потенциальных финансовых потерь. Кроме того, МИД сослался на «недружественный курс Великобритании» по отношению к России.

Ранее, 13 мая, Великобритания ввела новый пакет санкций, который коснулся олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, а также родственников главы государства.