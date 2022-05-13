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Появилась возможность пожить в бывшем доме нобелевского лауреата по литературе

Появилась возможность купить два таунхауса на Манхэттене, принадлежавшие Джону Стейнбеку

Фото: akg-images / East News

В США появилась возможность пожить в бывшем доме лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека. На продажу выставили два таунхауса, принадлежавшие автору «Гроздьев гнева» и «К востоку от рая» в период с 1946 по 1948 годы, сообщает New York Post.

Дома доступны для покупки как вместе, так и по отдельности. За один объект на Манхэттене нынешние собственники просят 8,95 миллиона долларов (около 586,2 миллиона рублей), а за два — 18 миллионов долларов (около 1,1 миллиарда рублей). Оба таунхауса последние 55 лет принадлежат членам одной семьи.

Два четырехэтажных дома площадью 287 квадратных метров каждый находятся на Восточной 78-й улице, неподалеку от одной из основных достопримечательностей Нью-Йорка — Центрального парка. Обе постройки выполнены из красного кирпича. При этом один из домов отремонтирован в современном стиле, а в другом, по словам риелторов, сохранили «шарм старой школы». Его особенности — классический стиль интерьера, высокие потолки, дровяные камины и скульптурная лестница.

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В каждом таунхаусе есть по четыре спальни. Попасть с одного этажа на другой можно с помощью лифта. Риелторы отмечают, что при желании два дома можно объединить в один.

У таунхаусов есть большой задний двор размером 18 на 12 метров. Дома расположены на улице, засаженной деревьями, а через дорогу находится гараж.

Стейнбек получил Нобелевскую премию по литературе в 1962 году — за шесть лет до своей смерти. В одном из продаваемых таунхаусов он жил, а второй сдавал в аренду.

Ранее в марте в Лондоне выставили на продажу бывшую квартиру писателя Томаса Харди за 1,3 миллиона долларов. Автор романов «Вдали от обезумевшей толпы» и «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» проживал в трехэтажном объекте с тремя спальнями с 1878 по 1881 год.

Полина Кислицына
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