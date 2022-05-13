Производитель бумаги SvetoCopy ушел из России

Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России и продаже бизнеса

Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит офисную бумагу под брендом SvetoCopy, объявила об уходе из России. Об этом говорится в материалах финансовой отчетности компании за первый квартал 2022 года, выдержки из него приводит «Интерфакс».

В компании уточнили, что также ведется процесс продажи российского бизнеса. Главный актив компании в России — Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области. «Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки», — говорится в сообщении.

Светлогорский ЦБК имеет годовую мощность 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15 процентов общей выручки Sylvamo. В начале марта Sylvamo заявило о приостановке операций в России.

Кроме того, в начале марта финская химическая компания Kemira прекратила поставки хлората натрия в Россию. С его помощью на заводах по производству бумаги отбеливают целлюлозу. После этого ряд поставщиков мелованной бумаги, в том числе Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, объявили об уходе из России или приостановке деятельности.