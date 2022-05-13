Раскрыты особенности отдыха в Турции в предстоящем туристическом сезоне

В АТОР рассказали, что на курортах Турции сняли практически все коронавирусные ограничения

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли отечественным путешественникам особенности отдыха в Турции в предстоящем летнем сезоне и рассказали об отношении местных жителей к россиянам. Об этом сообщается на сайте организации.

В первую очередь специалисты отметили, что на курортах страны сняты практически все коронавирусные ограничения: носить маски в отелях не нужно, а шведский стол в гостиницах снова работает в обычном режиме — гости могут накладывать себе еду на тарелки самостоятельно.

«О том, что ковид когда-то был, напоминает лишь камера-термосканер у входа в отель (но работает ли она — непонятно) и тот факт, что часть номеров отели все еще должны оставлять пустыми — вдруг кому-то из постояльцев не повезет и потребуется карантин», — рассказали в АТОР и добавили, что HES-коды также «уходят в прошлое», а для внутренних переездов или перелетов по стране сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты больше не требуются.

Что касается отношения турок к россиянам на фоне ситуации на Украине, оно осталось таким же теплым, как и раньше. Отечественные туристы не сообщают об изменении отношения к ним со стороны местных жителей или о проявлениях недоброжелательности.

Также эксперты обратили внимание соотечественников на то, что в Турции туристов из России ждут и готовятся к началу сезона, устанавливая платежные терминалы банков, обслуживающих карты «Мир», не только в отелях и ресторанах, но и в аптеках и сувенирных лавках.

Ранее в мае отечественных путешественников предупредили о резком подорожании туров на турецкие курорты. По данным Tez Tour, путевки на это лето стали дороже на 15-30 процентов в сравнении с 2021 годом. При этом отмечается, что самый дорогой месяц при бронировании поездки в настоящее время — это июнь: цены на отдых подскочили на 30 процентов.