Мужчина убил друга ради азартных игр и выпивки и попал в тюрьму

В Великобритании мужчина убил друга плиткой ради азартных игр и попал в тюрьму на 30 лет

В Великобритании мужчина убил друга тротуарной плиткой ради денег на азартные игры и выпивку и попал в тюрьму на 30 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

В четверг, 12 мая, 35-летний Лукаш Домерадзки был приговорен к тюремному заключению за убийство 26-летнего Себастьяна Зигмунта, также известного среди друзей как Себа. В день убийства Домерадзки и Зигмунт были дома у общего друга, где они употребляли наркотики, а затем вдвоем отправились домой.

Примерно через полтора часа убийцу заметили выходящим из дома с сумкой в одежде Зигмунта. Чтобы не вызвать подозрений, Домерадзки связался с родными жертвы и сообщил, что его друг еще спит. Он также продолжил отправлять СМС девушке убитого, однако, как она отметила позже, их содержание сильно отличалось от того, как обычно писал Зигмунт.

Преступник украл две тысячи фунтов наличными, которые жертва копила на отпуск, и сразу же отправился в букмекерскую контору. Затем он купил пиво и сел на поезд до другого города, где купил спортивную одежду и посетил еще одну букмекерскую контору, после чего отправился домой.

По данным детектива-инспектора Джима Махона, установить причастность Домерадзки к убийству получилось благодаря записям с камер видеонаблюдения, уликам, найденным в его телефоне, и фрагментам ДНК, обнаруженным на тротуарной плитке, которой он убил Зигмунта.

«Этот приговор никогда не сможет компенсировать потерю Себы, но мы надеемся, что тот факт, что его убийца надолго сядет в тюрьму, послужит утешением для его близких», — заявил Махон.

Ранее сообщалось, что фармацевт из британского города Ноттингем выманил у друга сотни тысяч фунтов стерлингов и потратил их на азартные игры. 33-летний Питер Саад обманывал своего религиозного друга, симулируя рак яичек, который, возможно, перешел в терминальную стадию.