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В Барнауле ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на такси

В Барнауле до конца года ветераны смогут бесплатно ездить на «Яндекс.Такси»

Фото: Алексей Сковоронский / ТАСС

В Барнауле ветераны Великой Отечественной войны, а при необходимости и сопровождающие их лица, могут воспользоваться бесплатными поездками на такси в пределах города. Об этом сообщается на сайте администрации Алтайского края.

Отмечается, что это стало возможным благодаря договоренности о взаимодействии между Министерством социальной защиты Алтайского края, Министерством транспорта региона и «Яндекс.Такси». Так, за первый квартал бесплатными поездками воспользовались уже 178 горожан. Акция будет действовать до конца 2022 года.

Как уточнили в Министерстве социальной защиты, чтобы оформить заявку на бесплатный проезд, необходимо обратиться в краевую общественную организацию ветеранов имени Василия Христенко Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов». После сообщения всех деталей, оператор передаст заказ в автокомпанию.

Ранее в мае член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, что ряд россиян имеет право на бесплатную путевку в санаторий. Так, к ним относятся ветераны войн, участники Великой Отечественной войны и те, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды, в том числе дети.

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Дарья Рыбак
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