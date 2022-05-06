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Ряду россиян напомнили о праве на бесплатную путевку в санаторий

Депутат ГД Стенякина напомнила, что бесплатную путевку в санаторий имеют льготники России

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookrpess.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с URA.RU напомнила, что ряд россиян имеет право на бесплатную путевку в санаторий.

«Право на получение путевок на санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Список категорий граждан, имеющих право на это, весьма объемный», — указала депутат.

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Среди них ветераны войн, участники Великой Отечественной войны и те, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды, в том числе дети.

Также бесплатные путевки в санаторий полагаются членам семей умерших или погибших ветеранов боевых действий. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, указанным категориям лиц нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования или соцзащиту, также можно подать документы через МФЦ и портал Госуслуг, добавила Стенякина.

Она сообщила, что для льготников и их сопровождающих предусмотрена возможность бесплатно добраться до санатория. Однако самостоятельная покупка билета компенсирована не будет, проездной документ оформляется в государственных органах сразу при обращении.

Юрист Павел Торубаров отметил, что бесплатное санаторно-курортное лечение полагается тем, кто недавно перенес заболевание при наличии соответствующих показаний или при необходимости. Также врач может назначить пребывание в санатории в силу возраста.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила о льготах, которые положены ветеранам ко Дню Победы. На федеральном уровне для ветеранов предполагается получение двух пенсий — как военнослужащим и неработающим пенсионерам по старости. Льготники ветераны освобождены от уплаты налога на имущество, земельного налога, от взносов за капремонт.

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Марина Совина
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