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Россиянам ответили на вопрос об опасности ипотеки

Экономист Иванкина заявила, что принимать решение об ипотеке необходимо взвешенно

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

При принятии решения о покупке жилья в ипотеку необходимо проанализировать ситуацию, обратив внимание на уровень заработка. На вопрос об опасности долгосрочного кредита на жилье россиянам ответила завкафедрой экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина, сообщает URA.RU.

Во время разговора Иванкина назвала ипотеку рисковым предприятием. В качестве одного из нюансов она отметила необходимость стабильного заработка в течение 15-20 лет, чтобы обслуживать кредит. Однако на данный момент к оформлению ипотеки стоит подходить взвешенно из-за нестабильности экономической ситуации.

«Не знаю, каким богам надо молиться, чтобы у вас в течение 15-20 лет подряд сохранялся стабильно высокий заработок. Сейчас зарплаты и занятость, например, в сфере торговли импортными товарами, упали, есть проблемы и у людей других профессий. Поэтому, принимая решение взять ипотеку, нужно его как следует взвесить», — объяснила Иванкина.

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При этом, по словам завкафедрой, застройщики предлагают клиентам возможность субсидировать ставку по ипотеке. Власти запустили несколько программ льготных кредитов, включая сельскую и дальневосточную ипотеки, а также жилищные кредиты для семей с детьми и занятых в IT-сфере.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что причиной отказа россиян от покупки жилья в ипотеку стала экономической ситуации в стране и мире. Потенциальные покупатели решили не оформлять жилье таким образом, несмотря на снижение цен со стороны застройщиков.

Нина Ташевская
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