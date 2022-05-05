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Названа причина отказа россиян от ипотеки

Спрос на ипотеку в России упал из-за экономической ситуации

Фото: АГН «Москва»

Спрос на недвижимость в России упал из-за экономической ситуации в стране и в мире. Причины отказа от покупки жилья и ипотеки назвала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, сообщает радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, потенциальные покупатели не стремятся оформлять жилье в ипотеку, несмотря на снижение цен со стороны застройщиков. «Застройщики уже готовы отдавать практически даром, лишь бы брали, но клиенты не берут. Потому что сейчас все переживают за свои доходы, и не время, чтобы подписывать договор с обязательствами на 30 лет», — пояснила Радченко.

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Специалист отметила, что спрос на недвижимость вернется, когда стабилизируется экономическая ситуация. В противном случае ипотека будет находиться в стадии стагнации, а цены снизятся к осени 2022 года.

Ранее руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что самый сложный период на рынке жилья в России может начаться летом 2022 года и продлиться около двух лет. Он предрек длительную стагнацию и низкий спрос на квартиры.

Нина Ташевская
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