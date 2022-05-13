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В Москве впервые за пять лет подешевел один тип жилья

В Москве впервые за пять лет снизилась средняя стоимость квадратного метра «вторички»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Впервые за пять лет на вторичном рынке недвижимости Москвы снизилась стоимость квадратного метра. Однако динамика изменения стоимости одного типа жилья оказалась незначительной. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

Средняя стоимость «квадрата» жилья снизилась на 0,19 процента. Динамику назвали незначительной, однако важным показался сам факт снижения цены. «До этого московская ''вторичка'' дешевела только в 2017 году», — отметили в агентстве. На данный момент квадратный метр вторичного жилья в Москве стоит в среднем 286,4 тысячи рублей.

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Эксперты отметили, что на рынке в сравнении с обычными показателями апреля в два раза снизилась активность покупателей, а по сравнению с мартом — в три раза. При этом продавцы стремятся удержать цены на прежнем уровне. Согласно прогнозам, цены будут снижаться не больше, чем на процент в месяц.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» выяснили, что к концу первого квартала 2022 года больше всего среди районов Москвы предложение на вторичном рынке недвижимости сократилось в Бирюлево Восточном — показатель снизился на 46 процентов с 290 объектов до 150.

Нина Ташевская
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